Malezya basınından New Straits Times gazetesine konuşan Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kim Yu Song, Pyongyang'dan gelen talimatın ardından Büyükelçiliği kapatmak için hazırlıklara başladıklarını doğruladı.

Maslahatgüzar Kim, "Şu an Büyükelçilik çalışanlarıyla binayı boşaltma planlarımızı konuşuyoruz. Diğer yandan da hükümetle irtibat halindeyiz" dedi.

Malezya'yla ilişkiler kesiliyor

Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.