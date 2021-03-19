Myanmar Now internet sitesinde yer alan habere göre, bugün Aungpan, Kalaw ve Loikaw kentlerindeki gösterilere müdahale eden Myanmar ordusu, protestoculara karşı gerçek mermi kullandı.

Askerlerin, kalabalığa açtığı ateş sonucu 3 şehirde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 23 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise güvenlik güçleri, Aungpan'da buldozerlerle bazı sivillerin ev ve araçlarına zarar verirken görüntülendi.

2 gazeteci gözaltına alındı

Öte yandan, protestoları haberleştiren 2 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mizzima News sitesinden yapılan açıklamada, eski muhabirlerinden birinin, BBC muhabiriyle birlikte Yangon'da gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazetecilerin nerede tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Aralarında Associated Press muhabirinin olduğu 5 gazeteci, 27 Şubat'ta gözaltına alınmış ve geçen hafta gözaltı süreleri uzatılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Protestolar devam ediyor

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.