Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'a canlı yayında görüşme teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Biden'ın bugün Georgia eyaletini ziyaret edeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, görüşmenin bugün yapılamayacağı anlamına geliyor. Buna göre, görüşme ya pazartesi ya da Biden için uygun zamanda yapılabilir" dedi.

"İki başkan arasında münazara olamaz, Putin diyaloğu önerdi"

Peskov, görüşmenin video konferans yoluyla yapılabileceğini belirterek, "İki devlet başkanı arasında münazara olamaz. Putin, iki ülke arasındaki diyaloğu devam ettirmeyi teklif etti" açıklamasını yaptı.

"Yanıt gelmezse ''ret' kabul ederiz"

ABD yönetiminin, Putin'in teklifine yanıt vermemesini "ret" olarak değerlendireceklerini vurgulayan Peskov, "Teklife yanıtın gelmemesi, konuşmayı reddettikleri anlamına gelecek" dedi.

"İki ülkenin iyi ilişkileri tüm dünyanın çıkarınadır"

Öte yandan ABD ile ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarına dikkati çeken Peskov, "Bu, sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın çıkarınadır. Ancak Biden'ın ifadelerini de göz ardı edemeyiz" görüşünü paylaştı.

Biden-Putin arasındaki gerilim

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz" ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.