Nintendo, simge oyun karakteri Süper Mario için Japonya'da tema park açtı.

Park Nintendo- Universal Studios işbirliğiyle Osaka kentinde yapılan park, 550 milyon dolara mal oldu.

Parkın açılışı koronavirüs salgını nedeniyle planlanandan 1 yıl geç yapıldı.

Bilekliklerle tuğlaları kırıo altın toplanabilir

Parkta, Süper Mario'dan onun baş düşmanı Bowser’a, Prenses Peach'den, dinozor Yoshi’ye Mantar Krallığı'nın gerçek boyuttaki bütün karakterleriyle karşılaşmak mümkün.

[Fotoğraf: AFP]

Her noktasında oyunun tema müziklerinin duyulduğu parkta ziyaretçiler bir bileklik yardımıyla Mario gibi tuğlaları kırıp altın para toplayabiliyor.

Parktaki restoranlar ilgi çekici

Sanal gerçeklik gözlükleri ile Mario Kart araba yarışı yapılabiliyor.

[Fotoğraf: AFP]

Parkta, Prenses Peach'in kalesi ile Mario temalı restoranlar da ilgi çekiyor.

İlk Süper Mario oyunu 1985 yılında piyasaya çıkmıştı.