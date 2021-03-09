Amerikan New York Times gazetesinde "Washington yönetimi, Rusya'ya siber saldırı hazırlığında" iddiası yer aldı.

Saldırılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun ve istihbarat servislerinin hedef alınacağı vurgulandı.

"Rusya'ya Misilleme Hazırlığı" başlıklı haber, ABD'li yetkililere dayandırıldı. Saldırıların birkaç hafta içerisinde başlayacağı belirtilen haberde, siber saldırıları, yeni ekonomik yaptırımların izleyeceği ileri sürüldü.

Biden'ın bir başkanlık kararnamesiyle, Federal hükümet ağlarının siber saldırılara karşı sağlamlaştırılması talimatı vereceği de iddia edildi.

Moskova'dan "haberler endişe verici" açıklaması

New York Times'da yayımlanan haber sonrası Kremlin'den açıklama gecikmedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu haberlerin yetkin bir Amerikan yayınında yer almasının endişe uyandırıcı olduğunu açıklarken, "Bu tür saldırılar, uluslararası siber suç teşkil etmektedir" dedi.

"Rusya'ya 'görülmemiş' bir yanıt verilecek"

New York Times’ın iddiaları ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın şubat sonunda yaptığı açıklamaların ardından geldi.

Sullivan, geçen ay SolarWinds şirketine yapılan siber saldırı nedeniyle Rusya’ya "görülmemiş" bir yanıt verileceğini söylemişti.

Moskova saldırı iddialarını reddetmişti

Arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırılarda, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds’in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale edilmişti.

Saldırı sonucu önemli kamu kurumlarının sistemlerine erişim sağlanmış, 400 şirket de zarar görmüştü.

Moskova ise iddiaları reddetmişti.