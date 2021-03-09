Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinde bulunan Ras Tanura limanı ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz” denildi.

Saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı ve Suudi Arabistan ile Suudi halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Denizden İHA ile saldırı

7 Mart'taki saldırıda petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesisleri hedef alındı.

Sabah denizden insansız hava aracı (İHA) ile Ras Tanura Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Akşama doğru ise doğu bölgesindeki Zahran kentinde bulunan Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Füze Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştü. Şans eseri can kaybı olmadı.