Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Akar, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Romanya'da.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret eden ve Büyükelçi Füsun Aramaz'dan bilgi alan Bakan Akar, şeref defterine şunları yazdı:
"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya'da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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