MSB'den yapılan açıklamaya göre, Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den yurda girmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda, yakalananlardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.