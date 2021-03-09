Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i terör örgütü DEAŞ mensubu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den yurda girmeye çalışan 11 kişi yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda, yakalananlardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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