Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belirlendi
AK Parti'nin 24 Mart'ta, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu.
Kongre Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Kongrede, divan seçimi ve gündemin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.
Faaliyet raporu ile gelir-gider ve kesin hesap raporlarının müzakere edilip oylanacağı kongrede, gelecek dönem tahmini bütçesi belirlenecek.
Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ibrası ile Tüzük Değişikliği Komisyonu raporu oylandıktan sonra Genel Başkan ve partinin diğer organlarının seçimi gerçekleştirilecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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