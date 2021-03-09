Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet'ten hac ve umre açıklaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle umre ziyaretlerinin yapılamayacağını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
2020 yılı hac ibadeti COVID-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam edecek.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, "Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Umre yapılamayacak
Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle Türkiye'den umre ziyaretlerinin yapılamayacağı belirtildi.
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