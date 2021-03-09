Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da güven ve istikrar ortamı için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin, Suriye Milli Ordusu ve Yerel Kolluk Birimleri ile yürüttüğü operasyonlarda son bir yılda, 574 PKK/YPG'li ve 137 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

71 terör saldırısı girişimi engellendi

Sivilleri hedef alan 71 terör saldırısı girişimi engellendi. Teröristlerin tuzakladığı 284 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nın patlayıcı imalathanesi olarak kullandığı binada 1 ton 257 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 19 roketatar, 36 uzun namlulu silah, 113 el bombası, 158 havan ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

324 tünel kullanılmaz hale getirildi

Rasulayn'da, 27 kilometre uzunluğunda 303 tünel, Tel Abyad’da da uzunlukları 150 ve 600 metre arasında değişen 21 tünel kullanılmaz hale getirildi.