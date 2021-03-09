Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Türkiye'nin "Kavuklu Üstadı"nı, Yapımcı Birol Güven TRT Haber canlı yayınında anlattı.

Ailece görüştüklerini söyleyen Güven, "Pazar günü 11.30 civarında bana bir şiir göndermişti. Ben başka bir şeyle uğraşıyordum çünkü şiir 6 dakikalık bir şiirdi. Hemen dinleyemedim, yarım saat sonra döndüm ona. Fakat benim mesajımı okuyamadı. Çünkü sanırım o arada oldu kalp krizi. Şiirle veda etti, çok da güzel bir şiirdi" dedi.

"Onunla vakit çok güzel geçerdi"

Çok üzgün olduklarını söyleyen Güven, "İnsanları güldüren aynı zamanda muzip bir insandı. İnsanları kızdırmayı da çok severdi. Çok eğlenceli bir insandı, onunla vakit çok güzel geçerdi. Onunla çok seyahatlere giderdik. Çok üzgünüz, çok yakın bir aile dostumuzu da kaybettik" dedi.

Öztekin koronavirüse karşı çok titizdi

Öztekin'in koronavirüse karşı da çok titiz davrandığını anlatan Birol Güven, şunları söyledi:

"Biz Seksenler dizimizi yeniden Rasim Bey'e göre dizayn ettik. Çünkü kendisinin bir kalp sorunu vardı. Kalbinde pil takılıydı. Halkın bilinçlenmesini istiyordu. Hiç evden çıkmıyordu. Bizim diziye de ara ara geliyordu. Biz sadece onu bir mekanda yazıyorduk. Evde yazıyorduk ve sınırlı sayıda oyuncuyla yazıyorduk."

Cenaze töreni pandemi kurallarına uygun olacak

Rasim Öztekin'in eşiyle konuştuğunu söyleyen Güven, şunları anlattı:

"Aile, cenaze töreninin pandemi kurallarına uygun olmasını istiyor. Bugün mü olur, yarın mı olur şu anda netleşmedi ama netleşen bir şey var, aile bu konuda çok hassas. Pandemi kurallarına uygun bir tören yapılacak herhalde en kısa zamanda. Esra Hanım 'Rasim'in rahatsız olacağı bir tören yapmak istemiyorum' dedi."

"Yaşarken de arkasından kötü konuşulmayan bir insandı"

"Yaşarken de arkasından kötü konuşulmayan bir insandı. Hiç itiraz edilmeyen bir insandı. Bu herkese nasip olmaz" diyen Güven, şunları anlattı:

"Her ölüm erkendir, bu doğrudur ama Rasim Bey 62 yaşında aramızdan ayrıldı. Gerçekten erken ayrıldığını düşünüyoruz. Onunla yapacağımız çok proje vardı."