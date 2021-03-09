CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ile il gezilerini sürdürecek. 24 ili kapsayan programına Aksaray ile başlayan Kılıçdaroğlu, Ege illerine gidecek.

Ege'de ilk durak Perşembe günü Uşak olacak. CHP Lideri Cuma günü Manisa'ya, Cumartesi de İzmir'e geçecek.

Kılıçdaroğlu, bu illerdeki örgüt çalışmaları ve belediye hizmetleri konusundaki aksamaları, eleştirileri yerinde tespit edecek. CHP Lideri, kurmayları ile birlikte esnaf, meslek odaları, kanaat önderleri, muhtarlar, STK'larla görüşecek, sorunları dinleyip, çözüm önerilerini anlatacak.

Kılıçdaroğlu, İzmir'in ardından Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum ve Gaziantep'e gidecek.

Bazı il yönetimleri değişecek

24 il ziyaretinin tamamlanmasının ardından bazı il yönetimleri değişecek. İl başkanlıklarına örgütü güçlendireceği düşünülen isimler getirilecek. Kılıçdaroğlu, özellikle kadınların ve gençlerin örgüte daha fazla katılımının sağlanmasını istiyor. Örgütlerdeki kadın kotası bazı illerde istenen rakamlara ulaşamadı.

Bu anlamda il yönetimlerine "katılımı artırın" talimatı verecek. Aynı zamanda il ve ilçe belediyelerinden de ortak çalışmalar yürütmesini isteyecek.