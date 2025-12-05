Puslu 7.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.12.2025 10:06

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.923,58 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 düşerken, holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,64 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle karışık bir görünüm izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa Borsa İstanbul
