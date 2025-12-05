Çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin yanında durarak, desteklerle bereketi büyüttüklerini vurgulayan Yumaklı, "1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Hayvan gen kaynaklarına 557 milyon 628 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon 868 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon 223 bin lira, sertifikalı tohum kullanımına 77 milyon 446 bin 537 lira, tiftik üretimine 62 milyon 46 bin 629 lira, küçük ölçekli balıkçılığa 31 milyon 250 bin 50 lira, sertifikalı tohum üretimine 23 milyon 395 bin 784 lira olmak üzere toplam 1 milyar 137 milyon 858 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.