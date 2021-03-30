Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de kuş gribi alarmı
[Fotoğraf: Arşiv]
İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bir tesiste kümes hayvanlarında kuş gribi tespit edildi. Kuş gribinin yayılmasını önlemek için hayvanlar itlaf ediliyor. Bölgeye giriş çıkışlar kısıtlandı.
İngiltere’nin kuzey batısındaki Cheshire bölgesinde bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.
Çiftlikteki yaklaşık 4 bin 500 kanatlı hayvanı itlaf etme işlemi başlatıldı. Çiftliğe giriş çıkışlar kısıtlanırken, kanatlı hayvanların hastalığı yaymaması için çiftlik çevresinde önlem alındı.
Koronavirüsle ilgisi yok
Çiftlikte çalışanlar, kanatlı hayvanların iyi durumda olmadığını fark etti.
Test yapılınca hayvanlarda kuş gribinin bir türü olduğu tespit edildi.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu söz konusu kuş gribi türünün halk sağlığı için çok düşük risk teşkil ettiğini, koronavirüs ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.
Kuş gribinden etkilenen bölgede yaklaşık 200 ila 300 hane bulunuyor.
Sıradaki Haber
Atina sığınmacıların kamplarındaki durumu gizledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz