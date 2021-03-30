İngiltere’nin kuzey batısındaki Cheshire bölgesinde bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Çiftlikteki yaklaşık 4 bin 500 kanatlı hayvanı itlaf etme işlemi başlatıldı. Çiftliğe giriş çıkışlar kısıtlanırken, kanatlı hayvanların hastalığı yaymaması için çiftlik çevresinde önlem alındı.

Koronavirüsle ilgisi yok

Çiftlikte çalışanlar, kanatlı hayvanların iyi durumda olmadığını fark etti.

Test yapılınca hayvanlarda kuş gribinin bir türü olduğu tespit edildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu söz konusu kuş gribi türünün halk sağlığı için çok düşük risk teşkil ettiğini, koronavirüs ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Kuş gribinden etkilenen bölgede yaklaşık 200 ila 300 hane bulunuyor.