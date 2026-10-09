Suudi Arabistan: Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Havayollarına ait bir uçağın hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, tedavi için hastanelere nakledildiği aktarılan açıklamada, saldırılar nedeniyle havalimanında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Bir süre kesintiye uğrayan havalimanındaki operasyonel faaliyetlerin yeniden başlatıldığı ve hava trafiğinin normale döndüğü, yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının sorumlularına dair bilgi verilmezken, yerel basında saldırıların Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği haberleri yer aldı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.