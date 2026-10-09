NASA, Ay'da gizli bir yeraltı mağarası arıyor

Ay'ın yüzeyinde görülen devasa çukurların sadece birer delik olmadığı, aksine geçmişteki volkanik faaliyetlerle oluşmuş devasa yeraltı mağaralarına açıldığı düşünülüyor. Japonya'nın Kaguya uydusu tarafından 2009'da keşfedilen Marius Tepesi çukuru, bu araştırmaların merkezi olacak. Bilim insanları, bu çukurun antik lav akıntılarından kalma devasa tüplere bağlanıp bağlanmadığını çözmeye çalışıyor.

Doğal korunak imkanı

Yeraltı mağaralarının keşfedilmesi, Ay'ın tarihi ve volkanik geçmişi hakkında kritik ipuçları verecek. Dünyadaki benzer örnekler üzerinden yürütülecek bu çalışmalar, Ay'ın jeolojik yapısının anlaşılmasını kolaylaştıracak.

Aynı zamanda bu mağaralar, gelecekte Ay'a gidecek astronotlar için hayati bir sığınak olabilecek. Ay yüzeyindeki aşırı sıcaklıklar, zararlı radyasyon ve mikro göktaşları, astronotlar için büyük tehlike oluşturuyor. Yeraltı tüpleri, yapay barınaklara gerek kalmadan doğal bir koruma sağlayabilir.

GIMLI ile yüzey altı taranacak

Planetary Science Institute öncülüğünde yürütülen GIMLI projesi, Honeybee Robotics ve Norveç Uzay Ajansı ortaklığıyla geliştiriliyor. Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında Ay'a gönderilecek olan ekipmanlar, yüzeyde kapsamlı bir tarama yapacak.

Gelişmiş yer radarları, sismik sensörler ve gravimetre cihazları kullanılarak yüzey altındaki boşlukların boyutu ve yapısı haritalandırılacak. Elde edilen veriler, bu gizli tüplerin bir astronot mürettebatını barındıracak kadar büyük olup olmadığını netleştirecek.