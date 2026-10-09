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Dünya
AA 09.10.2026 10:57

Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı

Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Husiler tarafından ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ayrı saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Her iki tesiste de hasar meydana geldiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini; Abha Havalimanı ile Asir bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nü ise balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler ayrıca Yemen'deki Aden Uluslararası Havalimanı ile yakınındaki Badr Kampı'na da füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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