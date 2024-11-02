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Dünya
AA 02.11.2024 16:01

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de yaralıları taşıyan bir ambulansı İHA ile hedef aldı

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin kuzeyinde yaralıları taşıyan bir ambulansa insansız hava aracıyla (İHA) ateş açması sonucu ambulansta hasar meydana geldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de yaralıları taşıyan bir ambulansı İHA ile hedef aldı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Ebu İskender bölgesinde yaralıları taşıyan ambulansı İHA ile hedef aldığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırı sonucunda ambulans mürettebatında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, aracın ön kısmının hasar gördüğünü aktardı.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzeyindeki Ebu İskender ve Es-Saftavi bölgelerini saatlerdir top mermileriyle bombalamaya devam ettiğini ifade eden görgü tanıkları, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, ambulansların yaralıların çoğuna ulaşamadığını bildirdi.

Görgü tanıkları, sivillerin yaralıların bazılarını kurtarıp Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne nakletmeyi başardıklarını dile getirdi.

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