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Dünya
AA 02.11.2024 13:40

Katil İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya kentine saldırısında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti

Beyt Lahiya'nın Tel ez-Zeheb bölgesine yapılan saldırı sonucu 10 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya kentine saldırısında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu bölgeye yoğun topçu saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda daha önce 2 Filistinlinin öldüğü, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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