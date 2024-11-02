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Dünya
AA 02.11.2024 11:20

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail'in, Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 57 oldu.

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan Tebnin Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Tebnin Hastanesi'nde büyük bir hasara yol açan saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine de gece boyu saldırılarını sürdürdü.

Saldırılarda 17 kişi ölürken 56 kişi de yaralandı.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir yıkım yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısı 57'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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