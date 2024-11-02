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Dünya
AA 02.11.2024 11:34

Katil İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun hava ve topçu bombardımanı sonucu 20 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in şafak vakti Nusayrat'taki 5. Kamp'ta birçok evi hedef alması sonucu ölen 10 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralının hastaneye ulaştığını bildirdi.

Ambulans ekipleri de, ölü ve yaralıların Nusayrat'tan tahliyesine yönelik operasyonlar sırasında İsrail insansız hava araçlarının (İHA) kendilerine ateş açtığını söyledi.

Nusrayrat Mülteci Kampı'nda görev yapan ilk yardım ekiplerinin verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun hava saldırısında 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da Nusayrat'ın kuzeyinde konuşlanan İsrail araçlarının son saatlerde evlere ateş açma ve füze atmayı sürdürdüğünü ve ayrıca bina yıkımları yürüttüğünü, bölgede şiddetli patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka kasabasına saldırı düzenlerken, can kaybı ve yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze şehrinin kuzeyinde ise sağlık yetkilileri, Saftavi mahallesindeki işçi sendikası genel merkezinin yakınına İHA saldırısı sonucu Ebu Şeria ailesinden 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın farklı bölgelerine ve Cibaliya Mülteci Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Beyt Lahiya'daki saldırılarda 2 Filistinli ölürken, 10 Filistinli ise yaralandı.

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