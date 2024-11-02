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Dünya
AA 02.11.2024 15:44

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı iddia edildi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen askeri güçlerin" dün sabah saatlerinde denizden çıkarma yaptığı belirtildi.

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı iddia edildi

Silahlı askeri güçlerin kıyı şeridinde yer alan Şaleyh bölgesine intikal ettiğine işaret edilen haberde, "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

Öte yandan Lübnan medyasının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Betrun bölgesine denizden çıkarma yapan askeri güçlerin İsrailli olduğu iddia edildi.

Yerel basın, başkent Beyrut'un kuzeyindeki bölgede gerçekleşen olayda kaçırılan Lübnanlının İmad Emhez olduğunu yazdı.

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