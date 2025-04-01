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Dünya
AA 01.04.2025 12:46

Soykırımcı İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na 71 gündür saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını aralıksız olarak 71. gününde sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'na 71 gündür saldırılarına devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, bazı evleri tahrip ederek ateşe verdi, bazılarını da askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail ordusu 71 gündür kent ve kamptaki saldırı ve baskınlarına devam ederken Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde de Cenin kenti ve mülteci kampına takviye kuvvet ve zırhlı araçlar sevk etti.

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 3 bin 250 konutun kısmen veya tamamen yıkılarak ya da yakılarak yaşanmaz hale getirildiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

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