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Dünya
AA 01.04.2025 11:45

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2 bin 719'a yükseldi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Min Aung Hlaing, depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

Depremde yaralanan kişi sayısının 4 bin 521'e yükseldiğini ifade eden Min Aung Hlaing, 441 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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