İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli gazeteci, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in evini hedef aldı.

Saldırıda Filistinli gazeteci Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 209'a yükseldi.

Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli çocuk da hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kenti ile Cibaliya'nın doğusuna yoğun saldırılar düzenledi.