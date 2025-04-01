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Dünya
AA 01.04.2025 10:36

Almanya, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in "Karabağ" paylaşımı nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, daha önce Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin "bayrağını" kullanması nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi.

Almanya, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in "Karabağ" paylaşımı nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi

Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e mektup gönderdi.

Söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sosyal medya hesabında kısa bir süreliğine yayınlandığını ve hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini belirten Dinger, mektubunda, "Bu yazı, teknik bir hata nedeniyle yayınlanmış olup, Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilinen tutumuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir hatanın yapılmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Paylaşımımın Azerbaycan'daki bazı kişilerde yarattığı yanlış izlenimden dolayı içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Dinger, Steinmeier'in Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin Azerbaycan-Almanya ortaklığını güçlendirmeyi ve bölgede devam eden barış sürecini desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, Karabağ'daki eski işgal rejiminin "bayrağını" kullanması nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Almanya'dan özür dilemesi istenmişti.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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Almanya Azerbaycan Ermenistan Karabağ
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