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Dünya
AA 01.04.2025 09:48

Lübnan: İsrail, Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal etti

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyini hedef almasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Lübnan: İsrail, Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal etti

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalamasına tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısını kınayan Selam, "Bu saldırı, Lübnan'ın barış ve egemenliğini teyit eden BMGK'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği gibi Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasını da ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Selam, İsrail saldırısının yansımalarını Savunma Bakanı Michel Menassa ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile takip ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta ilk kez Beyrut'un güneyini bombalamıştı. Bugün de Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail hava saldırısında 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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