İngiltere'de çöp grevi krizi: 17 bin ton atık sokaklarda birikti

Birmingham Belediye Meclisi, grev nedeniyle kent genelinde toplanamayan atık miktarının artması üzerine acil durum planını devreye soktu. Bu kapsamda, çöp temizliği ve yasa dışı döküm alanlarının kaldırılması için ek 35 araç ve ekip görevlendirildi.

Yetkililer, komşu belediyelerden ve hükümetten destek alınabileceğini, ayrıca yangın ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Grev nedeniyle çöpler sokakları doldurdu

Unite sendikasına bağlı işçilerin, çöp toplama ve geri dönüşüm memurluğu görevlerinin kaldırılmasına karşı süresiz grevde olduğu açıklandı. Grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, kent sakinleri artan fare şikayetlerinde bulundu.

Belediye yetkilileri, grev yapan işçilerin çöp toplama merkezlerini kapatarak araçların çıkışını engellediğini, bu nedenle çöplerin toplanamadığını ifade etti.

Belediye Başkanı: Kabul edilemez bir durum

Birmingham Belediye Başkanı John Cotton, "Bu adımı atmak zorunda kalmamız üzücü ancak Birmingham genelinde toplumu olumsuz etkileyen bu durumu kabul edemeyiz" dedi. Cotton, grev hakkına saygı duyduğunu ancak eylemlerin yasal çerçevede olması gerektiğini belirtti.

Çöp birikimi giderek artıyor

Normal şartlarda belediyeye ait 200 çöp toplama aracı günlük sekiz saatlik vardiyalarla hizmet verirken, grev sırasında bu sayı 90’a düştü. Ancak yetkililer, grevcilerin depo çıkışlarını engellemesi nedeniyle bu araçların bile tam kapasite çalışamadığını söyledi.

Birmingham'da çöp toplama hizmetleri haftada 500 bin kez gerçekleştirilirken, grev sırasında bu sayının 360 bine düştüğü bildirildi. Ancak engellemeler nedeniyle rakamların çok daha düşük olduğu ifade edildi.

Belediye, 10 Mart haftasında günde 483 ton olan toplanmamış çöp miktarının, 17 Mart haftasında 655 tona, 24 Mart haftasında ise günlük 900 tona yükseldiğini açıkladı.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Belediye yetkilileri ile Unite sendikası arasında geçen hafta yapılan son görüşmelerde de anlaşma sağlanamadı. Çevre ve ulaşım işlerinden sorumlu Belediye Meclis Üyesi Majid Mahmood, anlaşmazlığı çözmek için 7/24 çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Cotton, kent sakinlerinin sabrı ve çöp temizliği için gönüllü çalışan topluluklara teşekkür etti. "İşçilere makul ve adil bir teklif sunduk, kimse maddi kayba uğramayacak. Unite sendikasını durumu yeniden değerlendirmeye çağırıyorum" dedi.