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Dünya
TRT Haber-AA 01.04.2025 08:56

İsrail Meclisi'nde koltuk kavgası

Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze'deki katliamlarının yanı sıra iç hesaplaşmalara da sahne oluyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, koalisyon ortağıyla yaşadığı kriz nedeniyle görevinden istifa etti. Ancak istifasının hemen ardından yeniden kabineye dönmek için başvuru yaptı.

İsrail Meclisi'nde koltuk kavgası

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Yahudi Gücü Partisi'nden Yitzhak Kroizer'i İsrail Meclisi'nin (Knesset) dışına itmek için kabinedeki görevinden kısa süreliğine istifa etti.

Smotrich dilekçesinde, Knesset üyeliğine dönmek ve görev yapmak üzere hükümetteki görevinden istifa ettiğini, Knesset'e döndüğünde ise hükümetteki görevlerini geri talep edeceğini kaydetti.

İsrail Devlet Televizyonu Kan, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in istifasının, diğer bir aşırı sağcı koalisyon ortağı Yahudi Gücü'nün lideri Itamar Ben-Gvir ile yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklandığını kaydetti.

Dini Siyonizm Partisi'nden yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in, 2022 seçimlerinde ortak seçime girdiği ve daha sonra ayrıldığı Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmaları ihlal ettiği aktarıldı.

İki aşırı sağcı koalisyon ortağı arasında kriz yaşandı

İsrail'de geçerli "Norveç kanununa" göre, bakanlık koltuğuna oturan bir milletvekili, milletvekilliğinden istifa ederek meclisteki koltuğunu mensup olduğu partiden seçimlere katılan ve kazanamayan ilk sıradaki kişiye devredebiliyor.

Anlaşmaya göre, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından istifa eden ve İsrail'in Gazze'ye saldırılara yeniden başlamasıyla kabinedeki görevine geri dönen Ben-Gvir, Knesset'ten istifa edecekti. Böylece daha önce vekilliği düşen Dini Siyonizm Partisi'nden Zvi Sukkot'un yeniden Knesset'e dönmesinin önü açılacaktı.

Buna rağmen Ben-Gvir, partisinden Zvika Fogel'in İstihbarat Bakanı olmasını pazarlık şartı olarak öne sürerken siyasi gücünü kaybetmemek için Knesset'ten istifa etmeyi reddetti. Bunun üzerine, milletvekili olmayan Maliye Bakanı Smotrich, Knesset'e geri dönmek ve diğer bir Yahudi Gücü Milletvekili Kroizer'in vekilliğini düşürmek için istifa etti.

Sukkot, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin meclise dönmesi karşılığında yeni bir bakanlık talep edilmesinin yanlış olduğuna işaret ederek Yahudi Gücü Partisi'ni taahhütlerine uymaya davet etti.

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Koalisyon içinde gereksiz tartışmalara girmeyeceğiz" ifadesine yer verildi.

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