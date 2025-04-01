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Dünya
AA 01.04.2025 07:39

Harvard Üniversitesi'ne yapılan 8,7 milyar dolarlık bağış soruşturuluyor

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin, "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'ne yapılan 8,7 milyar dolarlık bağış soruşturuluyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Harvard'ın topladığı 8,7 milyar doların üzerindeki bağışla birlikte federal hükümetle imzaladığı 255 milyon dolarlık sözleşmenin uygunluğunun soruşturulacağı belirtildi.

Söz konusu hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" açılan soruşturmanın, ABD'deki üniversite kampüslerinde "antisemitik tacizi ortadan kaldırmayı amaçlayan" incelemenin parçası olarak yapıldığı aktarıldı.

Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Harvard'ın kampüsteki öğrencileri antisemitik ayrımcılıktan korumadaki başarısızlığı özgür sorgulama yerine bölücü ideolojileri teşvik ederken, itibarını ciddi şekilde tehlikeye attı. Harvard bu yanlışları düzeltebilir ve kendini akademik mükemmelliğe ve hakikat arayışına adanmış, tüm öğrencilerin kampüsünde güvende hissettiği bir kampüse geri döndürebilir" ifadesini kullandı.

Duyuru, Trump'ın adımının arkasından geldi

Bakanlığın duyurusu, merkezi New York'ta bulunan Columbia Üniversitesinin, mart ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin kampüste antisemitizmle mücadele yönündeki taleplerini kabul etmesinin ardından geldi.

Columbia Üniversitenin internet sitesinde 14 Mart'ta yayımlanan duyuruda, üniversite yönetimi, okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için Trump hükümetinin taleplerine uyma kararı alındığını açıklamıştı.

Duyurunun detayında, hükümetin talepleri doğrultusunda, antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği kaydedilmişti.

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