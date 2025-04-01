İşgalci İsrail'in, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla başkent Beyrut'un güneyini bombaladıklarını belirtti.

Söz konusu saldırıyla Hizbullah'tan bir unsurun hedef alındığını savunan Andrae, hedef alınan Hizbullah unsurunun son zamanlarda İsrail'e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.