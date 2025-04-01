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Dünya
CNN International 01.04.2025 09:50

Hint Okyanusu üzerinde uçakta panik: Yolcu kapıyı açmaya çalıştı

Endonezya’nın Bali Adası’ndan Avustralya’nın Melbourne kentine gitmekte olan bir yolcu uçağı, bir yolcunun uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Olay, düşük maliyetli havayolu şirketi Jetstar tarafından Salı günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

Hint Okyanusu üzerinde uçakta panik: Yolcu kapıyı açmaya çalıştı

Havayolu şirketinin açıklamasına göre, 31 Mart Pazartesi gecesi yaşanan olayda, uçakta bulunan bir yolcu, Hint Okyanusu üzerinde seyir halindeyken uçak kapısını zorla açmaya çalıştı ve mürettebata karşı agresif tavırlar sergiledi.

Uçuş ekibi, hızla harekete geçerek duruma müdahale etti ve pilot, güvenlik nedeniyle Bali’ye geri dönme kararı aldı. Yolcu, inişin ardından yerel güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.

Uçuş Hint Okyanusu üzerinde geri döndü

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın arka bölümünde bulunan bir kadının kapı kolunu kaldırmayı başardığı ancak uyarı sisteminin devreye girmesiyle mürettebatın olaya hızla müdahale ettiği görüldü.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, uçak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu üzerinde geri dönerek Bali’ye yöneldi.

Havayolu şirketi, uçakta kaç yolcu ve mürettebat bulunduğuna dair kesin bir bilgi paylaşmazken, "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tüm ekibimize bu duruma gösterdikleri hızlı ve profesyonel tepki için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Havacılıkta kurallar sıkılaşıyor

Havayolu şirketleri, son yıllarda uçaklarda artan agresif yolcu olaylarına karşı daha sıkı önlemler almaya başladı. Geçmişte acil çıkış kapılarını açmaya çalışan, kabin ekibine saldıran veya uçuş sırasında şiddet gösteren yolcular nedeniyle uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Geçen yıl, bir yolcu uçuş sırasında uçak kapısını açmaya çalışarak bir kabin memurunun yaralanmasına neden olmuş, diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. 2023 yılında ise bir yolcu, Asiana Airlines’a ait bir uçağın acil çıkış kapısını inişten kısa süre önce açmış, olayın ardından havayolu şirketi Airbus A321 tipi uçaklarında acil çıkış kapısı yakınındaki koltukların satışını durdurmuştu.

Havacılık otoriteleri, benzer olayların önüne geçebilmek için kuralları daha da sıkılaştırıyor ve uçak içinde taşkınlık yapan yolculara yönelik cezai yaptırımları artırıyor.

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