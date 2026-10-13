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Gündem
AA 13.10.2026 11:04

Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk olacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı.

Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 42. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 42. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

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