Filistin destekçisi öğrenci güvenlik endişesiyle ABD'den ayrılıyor

Taal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD'den özgür ve başım dik bir şekilde ayrılma kararı aldım." açıklamasını yaptı.

"Sokakta kaçırılmadan yürüyebileceğime olan inancımı yitirdim." ifadelerini kullanan Taal, gözaltına alınma korkusu ve kişisel güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle ABD'yi kendi rızasıyla terk etme kararı aldığını duyurdu.

Taal, "ABD'de yaşananlar göz önüne alındığında, hakkımda çıkacak olumlu bir mahkeme kararının güvenliğimi ve inançlarımı ifade edebilmemi güvence altına alacağına dair inancımı kaybettim." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından öğrenci vizesinin iptal edildiğini kaydeden Taal, yönetiminin yargıya ya da hukukun üstünlüğüne saygı duymadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Trump yönetiminin, "Hamas'a destek" gerekçesiyle bazı üniversitelerin yabancı öğrenci kabulünü engelleme yönünde hazırlık yaptığı belirtilmişti.