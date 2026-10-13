Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2026 10:52

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sivil toplum kuruluşu Esirler Medya Ofisinin açıklamasına göre, İsrail güçleri geniş çaplı baskınlarda evlere girerek arama yaptı ve bir evi sorgu merkezine dönüştürdü.

Gözaltılar, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus’ta yoğunlaştı. İsrail askerleri, kentin güneybatısındaki Tel köyünde 15, Asira Şimaliyye beldesinde 12 ve Telfit köyünde bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Asira Şimaliyye’de çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerden birini sorgu merkezi olarak kullandı.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde ve güneyindeki El Halil’de birer Filistinliyi, evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlattığı soykırımdan bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Avrupa'nın yeni kabusu: Market dolaplarına siber saldırı mı yapıldı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor
11:58
Suç gelirlerini aklamaya çalışan 14 şüpheli gözaltına alındı
11:47
Yerli ve milli 6G çözümleri sahada denendi
11:38
İspanya'nın Kanarya Adaları'na son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi
11:30
Türkiye'de yaz yağışları geçen yıla göre yaklaşık 2 katına çıktı
11:15
TÜBİTAK biyoçeşitlilik projelerine 175 bin euroya kadar destek verecek
Vali Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
Vali Canbolat, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ