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Dünya
AA 13.10.2026 09:39

ABD'nin Georgia eyaletinde eğlence merkezindeki kazada 1 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinde bir eğlence merkezinde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde eğlence merkezindeki kazada 1 kişi öldü
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ABC News kanalının haberine göre, görgü tanıkları bir kişinin hız treninden düştüğünü ve düşme anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını ifade etti.

Yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen kazanın ardından eğlence merkezine intikal eden polis yetkilileri, 1 kişinin öldüğünü ve pek çok kişinin yaralandığını açıkladı.

Hız treninin parkurun en üst kısmına yakın noktada durmasının ardından yolcuların tahliye edildiği anlar da görüntülere yansıdı.

Olayın ardından eğlence merkezindeki benzer oyuncaklar geçici olarak kapatıldı.

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