Dünya büyüklüğündeki Star Wars benzeri gezegen yaşama elverişli olabilir

70 Ophiuchi adlı iki yıldızlı sistem Dünya'dan trilyonlarca kilometre uzaklıkta bulunuyor ancak kozmik açıdan nispeten yakın kabul ediliyor.

Bilim insanları yıllardır, Güneşimizden biraz daha küçük ve daha soğuk olan, birbirinin yörüngesinde dönen iki yıldıza sahip bu çift yıldız sistemini inceliyor.

Ancak her iki yıldızın da yörüngesinde döndüğü doğrulanan herhangi bir gezegen bulunmuyor.

Araştırmacılar, bu yıldız sistemini referans alarak, Dünya büyüklüğündeki bir gezegenin daha büyük olan yıldızın yaşanabilir kuşağında kararlı bir yörüngeyi koruyup koruyamayacağını modelledi.

Bu kuşak, bir yıldızın etrafında, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunduracak kadar sıcaklığa sahip olduğu bölgeyi ifade ediyor.

Araştırmacılar, ana yıldızın yaşanabilir kuşağında kararlı gezegen yörüngelerinin mümkün olduğunu tespit etti.

Astrophysical Journal'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Stephen Kane, "Bu aynı zamanda bize en yakın yıldız sistemlerinden biri. Antik çağlardan beri biliniyor ancak iki yıldızın birbirlerinin etrafında tam olarak nasıl döndüğü pek bilinmiyordu" dedi.

Bilim insanları çalışmada, yıldızlar etrafında yıldızlar kadar büyük nesnelerden gezegenler kadar küçük nesnelere kadar çok sayıda gök cismi arasındaki kütleçekimsel etkileşimlerin simülasyonunu yaptı.

Ardından Dünya kütlesinde bir gezegeni ana yıldıza farklı uzaklıklara yerleştirip gezegene ne olduğunu incelediler.

California Üniversitesi Riverside'dan çalışmanın yazarı Skylar D’Angiolillo, "Kararsız bir gezegenin yörüngesi, sonunda gezegen sistemden tamamen fırlatılana kadar uzayabilir. Simülasyonu farklı konumlarda tekrarlayarak, Dünya büyüklüğündeki bir gezegenin kararlı kalabileceği bölgeleri belirleyebiliyoruz" dedi.

Dr. Kane, "İnsanlar başka bir Dünya bulmayı düşündüklerinde genellikle kendi güneş sistemimize benzeyen bir yapı hayal ediyor. Ancak son yıllardaki ötegezegen keşiflerinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da diğer gezegen sistemlerinin bizimkine hiç benzemeyebileceğidir" diye konuştu.

Kane, "İkinci bir güneşe sahip olmak kulağa egzotik gelebilir ancak Dünya'nın çevresine benzemese de yaşanabilir nitelikteki dünyaları dikkate almamız gerekiyor" dedi.

Evrende bu tür yoldaş yıldızlara sahip çift yıldız sistemlerine yaygın olarak rastlanıyor.

Araştırmacılar, tek bir yıldızı olan güneş sistemimizin aslında nadir türlerden biri olduğunu belirtiyor.

Buna rağmen, bugüne kadar doğrulanan 6 bin ötegezegenden sadece 14'ünün çift yıldızların yörüngesinde döndüğü gözlemlendi.

Son çalışma, özellikle çift yıldızların etrafında yaşam barındırma potansiyeline sahip daha fazla gezegen bulunmasına yardımcı olabilir.

Dr. Kane, "Bilim insanları olası hedefleri değerlendirmeye başlarken, bu tür bir analizden yararlanılabilecek daha birçok çift sistem bulunuyor" dedi.

Kane, "Bu özel sistem üzerinde yapmamız gereken daha çok iş var. Orada henüz doğrulanmış bir gezegen yok ancak artık Dünya büyüklüğündeki bir gezegenin yaşanabilir kuşakta kararlı bir yörüngeyi koruyabileceğini biliyoruz" diye ekledi.