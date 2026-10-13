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Dünya
BBC 13.10.2026 08:14

Breaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Efsane dizi Breaking Bad'de Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Breaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Teksas eyaletinin Brownsville kentindeki evinde hayatını kaybeden oyuncunun temsilcisi Sean Reilly, büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Brownsville Polis Departmanı, ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü, olayda herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını açıkladı.

Cameron Bölgesi Sulh Hakimi Cyndi Hinojosa, oyuncunun 12 Ekim'de evinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini ve otopsi yapılacağını bildirdi.

Serebral palsi (beyin felci) hastası olan Mitte, Emmy ödüllü dizideki rolünde kendi yaşam deneyimlerinden yansıttığı doğallığıyla öne çıktı.

Oyuncu, engelli hakları savunuculuğu yapmış ve bu alandaki farkındalığı artırmak için çalışmalar yürütmüştü.

Oyuncu arkadaşlarından veda mesajları

Dizide babasını canlandıran Bryan Cranston, sosyal medyada yaptığı paylaşımda derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti. Mitte'yi 14 yaşındayken tanıdığını belirten Cranston, onun engelli bireylerin hakları için verdiği mücadeleyi vurguladı ve "Seni özleyeceğim evlat" dedi.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Aaron Paul ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek arkadaşına veda etti. Amcası Hank Schrader'ı canlandıran Dean Norris de setin en genç isimlerinden biri olan Mitte'nin her zaman koruyup kolladıkları sevecen biri olduğunu kaydetti.

Louisiana'da büyüyen Mitte, kız kardeşinin oyunculuk kariyeri için 2005 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra Breaking Bad kadrosuna katılmıştı.

Oyuncu, dizinin ardından engelli bireylerin medyada daha doğru ve çeşitli şekillerde temsil edilmesi için mücadele etmişti. Mitte'nin kariyerindeki diğer projeler arasında Hannah Montana, Switched at Birth ve son olarak bu yıl vizyona giren Talking to Strangers yer aldı.

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