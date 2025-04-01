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Dünya
AA 01.04.2025 11:30

Trump, ABD'ye yapılan yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kurma kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yapılan yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulması için kararname imzaladı.

Trump, ABD'ye yapılan yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kurma kararı aldı
[Fotograf: AFP]

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararname kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışması planlanan ofisin, ABD'deki "yavaş, karmaşık, külfetli ve yabancı yatırımları gereğinden fazla uğraştıran" yatırım süreçlerini modernize etmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda ABD'ye 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım yapacak kişilerin işlerinin kolaylaştırılması, yabancı ve yerli yatırımcılara yardımcı olunması hedefleniyor.

İcra Direktörü tarafından yönetilmesi planlanan ofisin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hayata geçirilen CHIPS Teşvik Programı'ndan da sorumlu olması bekleniyor.

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