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Dünya
AA 01.04.2025 11:34

AB, ABD tarifelerine misillemeye hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tariflerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AB, ABD tarifelerine misillemeye hazır

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD ile ticari ilişkiler ve yeni tarifler konusunda konuştu.

Gümrük vergisi çatışmasını Avrupa'nın başlatmadığını belirten von der Leyen, "Tarifelerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bugün size mesajım, halkımızı ve refahımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdur." dedi.

Von der Leyen, AB'nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu, tarifelerle müzakere edecek ve buna karşı direnecek gücü bulunduğunu vurgulayarak, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.

Von der Leyen, ABD'nin yarın da neredeyse bütün mallara ve dünyadaki birçok ülkeye uygulanacak "karşılıklı tarifeler" duyuracağına işaret ederek, ticaret dünyasında birçok sorun ve dengesizlik bulunduğunu, ancak bunlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarifeler enflasyonu artıracak

Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek." dedi.

Von der Leyen, AB'nin tarifelere karşı stratejisi kapsamında ilk unsurunun müzakere olduğunu ve bu sorunları görüşmek istediklerini belirtti.

"Karşı önlemler almaya hazırız." diyen von der Leyen, bütün seçeneklerin masada olduğuna işaret etti.

Von der Leyen, tarifeler konusunda bir sonraki adıma ilişkin AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin yarınki duyurularını çok dikkatli bir şekilde değerlendirip yanıtımızı ayarlayacağız. Amacımız müzakereyle bir çözüm bulmak. Gerekirse çıkarlarımızı, halkımızı ve şirketlerimizi koruyacağız. Vereceğimiz karşılığın amacı konusunda çok net olmak istiyorum. Bu yüzleşmenin kimsenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcı bir çözümün herkesin faydasına olduğunu anımsatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. İlle de misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var ve bunu yaparız." diye konuştu.

Von der Leyen, diğer ortaklarla ticareti çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek, tek pazarı daha da derinleştireceklerini sözlerine ekledi.

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