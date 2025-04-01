Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.04.2025 12:38

İsrail, Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılarını 65. gününde sürdürüyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 65 gündür devam ediyor.

İsrail, Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılarını 65. gününde sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, askeri takviyeler yaparak baskınlarını ve sivilleri evlerinden zorla çıkarmayı sürdürüyor.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki mahallelerde İsrail askerlerinin yoğun şekilde konuşlanması dikkati çekti.

Kamp neredeyse tamamen boşaltılırken son olarak Hadaide ve Rabaiye mahalleleri de zorla tahliye edildi.

İşgal askerleri, kampın altyapısını tamamen tahrip ederken evleri ve tesisleri de yıkıp ateşe verdi.

İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nur Şems Mülteci Kampı'nda da 52 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

Askerler dün gece geç saatlerde kamp içindeki Cebel es-Salihin bölgesindeki Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlayarak geniş çaplı baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ayrıca kampın içindeki Meslah Mahallesi'ne ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca Nur Şems Mülteci Kampı’na takviye kuvvet gönderirken bu kampta da benzer saldırılar gerçekleştirdi. İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyip eşyalarını tahrip etti; Filistinlilerin araçlarını durdurarak sokaklarda kimlik kontrolü yaptı.

İsrail askerleri ayrıca kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları da kullanıyor. Patlama seslerinin duyulduğu mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) da yoğun şekilde uçuyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Malezya'da doğal gaz boru hattında çıkan yangında 112 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
14:29
DOGE, ABD'deki binlerce federal hükümet çalışanının bordro bilgilerine erişim sağladı
14:19
Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
14:07
İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Abiş için taziye mesajı
13:51
Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ