İsrail, Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılarını 65. gününde sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, askeri takviyeler yaparak baskınlarını ve sivilleri evlerinden zorla çıkarmayı sürdürüyor.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki mahallelerde İsrail askerlerinin yoğun şekilde konuşlanması dikkati çekti.

Kamp neredeyse tamamen boşaltılırken son olarak Hadaide ve Rabaiye mahalleleri de zorla tahliye edildi.

İşgal askerleri, kampın altyapısını tamamen tahrip ederken evleri ve tesisleri de yıkıp ateşe verdi.

İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nur Şems Mülteci Kampı'nda da 52 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

Askerler dün gece geç saatlerde kamp içindeki Cebel es-Salihin bölgesindeki Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlayarak geniş çaplı baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ayrıca kampın içindeki Meslah Mahallesi'ne ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca Nur Şems Mülteci Kampı’na takviye kuvvet gönderirken bu kampta da benzer saldırılar gerçekleştirdi. İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyip eşyalarını tahrip etti; Filistinlilerin araçlarını durdurarak sokaklarda kimlik kontrolü yaptı.

İsrail askerleri ayrıca kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları da kullanıyor. Patlama seslerinin duyulduğu mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) da yoğun şekilde uçuyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.