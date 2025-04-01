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Dünya
AA 01.04.2025 12:31

Malezya'da doğal gaz boru hattında çıkan yangında 112 kişi yaralandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, doğal gaz boru hattında kaçak nedeniyle çıkan yangında 112 kişinin yaralandığı, 47 evin hasar gördüğü bildirildi.

Malezya'da doğal gaz boru hattında çıkan yangında 112 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Malay Mail gazetesinin haberine göre, başkentin Putra Heights bölgesindeki boru hattında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangın nedeniyle 112 kişinin yaralandığını belirtti.

Hassan, 47 evin yangında hasar gördüğünü aktardı.

Yerel medyadaki haberlerde, sabah erken saatlerde gaz kaçağı nedeniyle boru hattında meydana gelen yangında alevlerin 500 metreye ulaştığı ve birkaç kilometre uzaklıktan görünür olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.

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