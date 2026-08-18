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Dünya
AA 18.08.2026 16:42

Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi

Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi.

Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinliyi alnına yazdığı numarayla işaretledi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün Cenin'in Kabatiye beldesinde alıkonulan bir Filistinli, alnında "44" sayısı yazılı şekilde görüntülendi.

İsrail askerleri, kısa süre önce hapishaneden tahliye edilen Filistinliyi, yeniden alıkoyarken alnına yazdıkları numara ile işaretledi.

İsrail ordusu, olayın "ciddiyetinin farkında olunduğunu" ve bu olaydan "ders çıkarıldığını" savundu.

Haberde, eylemi gerçekleştiren askerlerin kimliklerine veya haklarında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Daha önce de Filistinliler numaralarla işaretlenmişti

İsrail ordusunun nisan ayında baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda da bazı Filistinli kadınların ellerine numara yazılarak işaretlendiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

İsrail ordusu, o dönemde söz konusu işaretlemenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü.

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İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
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