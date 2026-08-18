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Dünya
AA 18.08.2026 15:23

İran: Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yanılgısı yakında düzeltilecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek, Trump'ın boğaza ilişkin "yanılgısının" yakında düzeltileceğini ifade etti.

İran: Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yanılgısı yakında düzeltilecek

Garibabadi, sosyal medya hesabından "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz." paylaşımında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı ve İran'ın yanı sıra Basra Körfezi ile Umman Denizi'nin bazı bölümlerini gösteren bir harita paylaşmıştı.

Haritanın üst bölümünde "Yeni ABD toprakları" ifadesinin yer aldığı, Hürmüz Boğazı'nın ise bir daireyle işaretlendiği görüldü.

Garibabadi'nin açıklaması, Trump'ın söz konusu paylaşımının ardından İran tarafından Hürmüz Boğazı'na ilişkin yapılan sert açıklamalardan biri oldu.

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İran Donald Trump Hürmüz Boğazı
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