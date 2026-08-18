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Dünya
AA 18.08.2026 15:10

Trump, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren bir görsel paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren bir görsel paylaştı

Trump sosyal medya hesabından, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine" ilişkin açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Yeni ABD Toprağı" ifadesiyle Hürmüz Boğazı'na ait bir harita yer aldı.

ABD Başkanı Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabındaki başka bir paylaşımda da Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalelerini ve deniz ablukasını sona erdirmediği, 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

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Donald Trump ABD Hürmüz Boğazı İran
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