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Dünya
AA 21.03.2024 17:36

Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Slovenya, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
[Fotoğraf: Getty Images]

Slovenya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Rus diplomat, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi.

Diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi gereğince alınan kararın, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliğine iletildiği bildirilen açıklamaya göre, Rus diplomatın 28 Mart'a kadar Slovenya'dan ayrılması gerekiyor.

Slovenya, Nisan 2022'de diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacıyla 33 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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