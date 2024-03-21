Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Slovenya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Rus diplomat, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi.
Diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi gereğince alınan kararın, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliğine iletildiği bildirilen açıklamaya göre, Rus diplomatın 28 Mart'a kadar Slovenya'dan ayrılması gerekiyor.
Slovenya, Nisan 2022'de diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacıyla 33 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.