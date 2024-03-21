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Dünya
AA 21.03.2024 17:08

Belçika: Gazze nüfusunun yarısının kıtlığın eşiğine getirilmesi kabul edilemez

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Gazze'ye insani yardımların kara yolundan sağlanmasına izin verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İnsan eliyle yaratılan krizin Gazze nüfusunun yarısını kıtlığın eşiğine getirmesi kabul edilemez." dedi.

Belçika: Gazze nüfusunun yarısının kıtlığın eşiğine getirilmesi kabul edilemez
[Fotograf: AA]

De Croo, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumun "dramatik" olduğunu vurgulayan De Croo, "Bugün ot yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan, kıtlığın eşiğinde olan insanlar görüyoruz." ifadesini kullandı.

De Croo, bölgede barışın sağlanması için Avrupa'nın sorumluluk alması gerektiğini aktararak, "Avrupa'nın takip etmek yerine liderlik etmesi gerekiyor. Esirlerin serbest bırakılması için derhal ateşkes talep etme ve herkesi iki devletli çözüm müzakerelerine yönlendirme konusunda net olmamızın zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin şimdiye kadar Gazze'ye havadan çok sayıda insani yardımda bulunduğunu ve Kıbrıs Adası'ndan deniz koridoruyla yapılacak yardımlara da dahil olacağını dile getiren De Croo, "Ama bu da bir çözüm değil. Yapılması gerekli ama çözüm değil. Gerçek çözüm karadan erişimdir." şeklinde konuştu.

De Croo, Gazze'ye insani yardımların kara yolundan sağlanmasına izin verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İnsan eliyle yaratılan krizin Gazze nüfusunun yarısını kıtlığın eşiğine getirmesi kabul edilemez." eleştirisinde bulundu.

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