Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2024 16:53

Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de "en kısa sürede ateşkes" konusunu görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde "en kısa sürede ateşkes sağlanması" konusunu görüştüğü bildirildi.

Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de "en kısa sürede ateşkes" konusunu görüştü
[Fotograf: Reuters]

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Blinken ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'de ateşkes sağlanarak kalıcı hale dönüştürülmesi ve bunun için tüm çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel saldırısına ilişkin ise iki Bakan, bunun korkunç insani sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Görüşmede ayrıca Mısır'ın, Filistin halkını kendi topraklarının dışına sürme girişimlerini tamamen reddettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Mısır ABD Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, bir an önce esir takası mutabakatına varılmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
18:09
Muş-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi
18:06
Ankara'da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi
17:53
Kahire'de Arap Bakanlardan "Gazze için ateşkes" toplantısı
17:40
Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
17:34
Yüksek Temsilci Borrell, AB liderlerini İsrail'e net mesaj vermeye çağırdı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı
FOTO FOKUS
Yeryüzü Kuaförleri’nin makasları mazlumlar için çalışıyor
Yeryüzü Kuaförleri’nin makasları mazlumlar için çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ