Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de "en kısa sürede ateşkes" konusunu görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Blinken ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'de ateşkes sağlanarak kalıcı hale dönüştürülmesi ve bunun için tüm çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel saldırısına ilişkin ise iki Bakan, bunun korkunç insani sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Görüşmede ayrıca Mısır'ın, Filistin halkını kendi topraklarının dışına sürme girişimlerini tamamen reddettiği kaydedildi.